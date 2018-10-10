Лампедуза: "ворота в Европу"

3 октября 2013 года всего в нескольких метрах от побережья затонуло судно с мигрантами. Погибли 368 человек. Нескочаемые ряды одинаковых деревянных гробов в здании местного аэропорта... За все годы миграционного кризиса крушение у берегов Лампедузы стало самым масштабным по числу жертв.

Итальянский юг. Лампедуза. Крохотный остров в Средиземном море . На берегу стоит монумент известного скульптора Доменико Паладино "Ворота в Европу" как вечный упрёк и напоминание о трагических событиях пятилетней давности.

В ту ночь местная жительница по имени Грация Мильозини вышла в открытое море.

"3 октября в Средиземном море произошла страшная трагедия. Мы оказались в тяжелейшей ситуации. Чтобы спасти трёх человек, мы должны были позволить погибнуть трём другим людям. Эту ночь нам не забыть никогда - ведь эти дети – все они были детьми – умирали на наших глазах", - вспоминает Грация Мильозини.

За последние несколько лет до берегов Лампедузы доплыли сотни тысяч людей, рискнувших отправиться в опасное путешеств ие в поисках лучшей жизни. С начала года на остров прибыло более двух с половиной тысяч мигрантов.

Эти выходцы из Эритреи приплыли сюда две недели назад, но на острове оставаться они не планируют. "Здесь нам хорошо, но рано или поздно нам придётся отправиться в другую страну", - говорит один из них.

Те, кто бежит от войны или бедности, не стремятся обрести дом здесь, на острове. Лампедуза для них - эти лишь перевалочный пункт. Но миграция не могла не оказать влияния на местных жителей и тем более - на их политические предпочтения.

Эммануэле Билларделло согласился взять нас с собой на экскурсию, чтобы показать, как приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки изменил местный пейзаж и повседневную жизнь населения острова. Наша первая остановка – лагерь для беженцев, построенный на средства Евросоюза.

"Всё дело в деньгах и только в них. Европа даёт нашему правительству деньги. А оно тратит их не на то, на что нужно. Вот вам и пример", - уверен он.

Эммануэле разочаровался в традиционных политических партиях, которые, по его словам, не смогли обеспечить благополучие ни островитян, ни непрошенных гостей.

"Я голосовал за "Лигу", потому что Сальвини говорит, что мигрантов нужно отправлять обратно. Другие политики позволяют им прибывать в страну. В Италии они не находят работу. Если речь идет о выходцах из Африки, то согласен с тем, что им нужно помогать. Но нужно предоставить им документы, потому что у них абсолютно ничего нет. Надеюсь, "Лига" будет над этим работать”, - заключил наш собеседник.

На мартовских выборах правопопулистскую партию Маттео Сальвини поддержали 15% избирателей Лампедузы. Сенатор Анжела Маравентано уверена: люди голосовали не столько за "Лигу", сколько за её позицию по миграционному вопросу.

"Бессмысленно твердить, что мы будем рады всем этим людям, которые прибудут сюда. Относиться к ним будут как к рабам. И мне не стыдно об этом говорить. Те, кто их принимает этих несчастрных людей, опекает их, но никаких серьёзных проектов им не предлагает. Так что лучше не позволять им покидать Ливию или Африку. Иначе, приезжая сюда, они превращаюстя в рабов, торговцев наркотиками или работают за копейки. Это касается и Италии, и Франции, например. В прошлом году мы могли предложить мигрантам работу. Сегодня отношение к ним ужасное. Поскольку у нас нет материальных средств на то, чтобы помогать этим бедным людям, лучше, чтобы они достойно жили на своей земле", - заверяет сенатор.

Жить достойно и в благополучии - наверное, с этой целью люди пытаются пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Чиновники, политики и те, кто за них голосовал, утверждают, что не могут предложить мигрантам то, за чем они прибывают на континент. И сегодня открытыми для них остаются лишь "ворота в Европу" скульптора Доминика Полодино.