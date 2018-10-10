В Стамбуле продолжается работа синода Константинопольской православной церкви, который, как ожидается, может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Трёхдневное заседание, которое проходит в закрытом для журналистов режиме, продлится до 11 октября.
Константинополь решает судьбу Украинской церкви
Константинополь решает судьбу Украинской церкви
Ранее с просьбой о создании на Украине автокефальной церкви к патриарху Константинопольскому Варфоломею обращались президент Пётр Порошенко и депутаты Верховной Рады.
23 сентября патриарх Варфоломей заявил, что Украинская церковь имеет "право на получение статуса автокефалии", а Константинопольский патриархат обладает правом на предоставление такого статуса, издав "томос".
Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви нарушают церковные каноны и, в частности, принцип, что ни один архиерей не имеет права вторгаться в чужую епархию без согласия местного архиерея.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал попытку Константинополя провозгласить автокефалию Украинской церкви политически мотивированной и отказался встречаться с присланными Варфоломеем экзархами.