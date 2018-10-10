"Брексит": позиции сблизились, но сделки все нет

Кабинет министров Великобритании обсудит в четверг ход переговоров по "брекситу" и перспективы будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя. Накануне появились сообщения о том, что стороны сблизили позиции и могут достичь соглашения до саммита ЕС на следующей неделе. Их подтвердили и заявления европейского представителя на переговорах Мишеля Барнье: "168 пунктов, два или три протокола по Гибралтару, Кипру и Ирландии, - на 80-85 процентов содержание этого проекта на данный момент согласовано с Великобританией".