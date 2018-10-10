Кабинет министров Великобритании обсудит в четверг ход переговоров по "брекситу" и перспективы будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя. Накануне появились сообщения о том, что стороны сблизили позиции и могут достичь соглашения до саммита ЕС на следующей неделе. Их подтвердили и заявления европейского представителя на переговорах Мишеля Барнье: "168 пунктов, два или три протокола по Гибралтару, Кипру и Ирландии, - на 80-85 процентов содержание этого проекта на данный момент согласовано с Великобританией".
"Брексит": позиции сблизились, но сделки все нет
"Брексит": позиции сблизились, но сделки все нет
Главный камень преткновения - вопрос о жесткой границе между Ирландией и Северной Ирландией. Ни одна из сторон не была согласна с ее введением. Для выхода из тупика было разработано предложение о введении таможенного контроля товаров, поступающих в Северную Ирландию из Великобритании.
"Единственные видимые систематические проверки между Северной Ирландией и остальной Великобританией будут заключаться в сканировании штрих-кодов на грузовиках или контейнерах, что может быть сделано на паромах или в транзитных портах", - сказал Мишель Барнье.
Подобные перспективы многие британцы воспринимают как посягательство на суверенитет страны. Североирландские юнионисты уже пригрозили расторгнуть политический союз с консерваторами и проголосовать против проекта госбюджета, если Тереза Мэй пойдет на такие уступки Брюсселю. А это может спровоцировать правительственный кризис.