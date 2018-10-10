Эдуард Артемьев, известный, в первую очередь, благодаря музыке к кинофильмам Никиты Михалкова и Андрея Тарковского, 13 октября представит в концертном зале им. П.И.Чайковского в Москве своё новое произведение - «Девять шагов к Преображению».
Мировая премьера в Москве: «Девять шагов к Преображению»
Мировая премьера в Москве: «Девять шагов к Преображению»
Классическую мессу исполнят Московский камерный хор под управлением Владимира Минина, оркестр кинематографии Сергея Скрипки, классические солисты и рок-музыканты.
Свой новый опус Артемьев задумывал ещё в 80-е годы прошлого века. Но закончив 3 фрагмента, отложил произведение "в долгий ящик", а теперь, как выразился композитор, "пришло время собирать камни". Весной этого года Артемьев вернулся к сочинению после почти 30-летнего перерыва.
К жанру классической мессы Артемьев подошел с некоторой вольностью, разбавив строгие гармонии и классическое звучание симфонического оркестра привычными для него киноприёмами. В частности, в партитуре появились фрагменты в исполнении нескольких синтезаторов и рок-группы (партию гитары исполняет гитарист «Ундервуда» Максим Леонов). Отдельные арии исполнит рок-тенор Андрей Лефлер, участник 3 сезона шоу «Голос». На женскую партию приглашена солистка Большого театра Вероника Джиоева.
По словам Артемьева, он не пытался переосмыслить звучание классической мессы, а лишь подошел к произведению максимально творчески, не ограничивая себя в выразительных средствах:
«...мне симфонического оркестра мало. Мне нужен саунд, который придумали рок-музыканты, мой любимый саунд. Сияющий, могучий. Нужна мощь, экспрессия, которой мне часто не достает в оркестре», - пояснил автор «Девяти шагов...»