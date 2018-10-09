На фоне сложного периода, который переживает турецкая экономика, владельцы роскошных вилл и особняков, расположенных на берегу Босфора, стараются избавиться от своей недвижимости. На продажу выствлен каждый десятый из шестисот стоящих здесь эдитных домов. За каждым особняком - своя история. У каждого своя цена. Говорит агент по недвижимости Угур Айхан:
На берегах Босфора распродают особняки
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На берегах Босфора распродают особняки
"Цены на эти особняки варьируются.... От 4,5 миллионов долларов до 95 миллионов. Всего на азиатской и европейской сторнах Босфора, на продажу выставлено порядка 60 особняков".
Интерес к прибрежным виллам резко вырос после падения курса турецкой лиры. Покупатели пользуются тем, что расчет производится в национальной валюте. Потенциальные клиенты, как правило не турки, а граждане Катара, Ирана, Азербайджана. С приобретением дорогой недвижимости можно обзавестись и турецким паспортом, поскольку недавно президент Турции Эрдоган упростил получение гражданства для иностранцев.