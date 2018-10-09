На берегах Босфора распродают особняки

На фоне сложного периода, который переживает турецкая экономика, владельцы роскошных вилл и особняков, расположенных на берегу Босфора, стараются избавиться от своей недвижимости. На продажу выствлен каждый десятый из шестисот стоящих здесь эдитных домов. За каждым особняком - своя история. У каждого своя цена. Говорит агент по недвижимости Угур Айхан: