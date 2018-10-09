В Амурской области на станции Свободная на железнодорожные пути Транссибирской магистрали обрушился автомобильный мост. В городе Свободный объявлен режим ЧС регионального уровня.
Обрушение моста над Транссибирской магистралью
Сейчас воспроизводится:
Обрушение моста над Транссибирской магистралью
При обрушении пострадал один человек— водитель проезжавшего по мосту грузовика получил ранения и госпитализирован.
Движение поездов на станции приостановлено. На месте аварии работают работают около 150 человек и 30 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда. В город прибыл губернатор Амурской области Василий Орлов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Свое расследование также проведет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.