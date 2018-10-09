Путин теряет доверие избирателей

Согласно опубликованным данным, менее чем за год доверие к Владимиру Путину как к политику снизилось на 20 процентных пунктов. Специалисты Левада-Центра сообщили об этих результатах сутки спустя после дня рождения российского президента, которому исполнилось 66 лет.

Если в ноябре прошлого года, по данным Левада-Центра, доверие к Путину составляло 59%, то в сентябре 2018 оно снизилось до 39%.