В память о Виктории Мариновой

Журналистка была убита в конце прошлой недели, ее тело обнаружили в субботу. Молодая женщина подверглась перед гибелью издевательствам, опознать ее сразу не получилось. Коллеги Виктории задаются вопросом, почему с ней расправились.

Как говорит Иво Инджев, "я шутил, что Болгария - не Россия, журналистов у нас не убивают. Их могут заставить замолчать или лишить работы. Но расправа и у нас стала реальностью".

Незадолго до смерти Виктория Маринова расследовала коррупционные схемы, касающиеся разворовывания в Болгарии фондов ЕС.

Журналистка Елена Недкова полагает, что "расправиться с Викторией было легко, ее мало кто знал, она только начала работать в расследовательской журналистике. Хотя кто знает, может быть и иной мотив".

Сообщается, что правоохранители рассматривают все версии, касающиеся как профессиональной, так и частной жизни Виктории Мариновой.

Дамиан Воденичаров сообщает из Софии: "Пока никто не готов говорить о возможных мотивах этого убийства. По национальной прессе нанесен удар, а в Болгарии и до этого чувствовался острый недостаток свободы слова".