В Приамурье на участок Транссиба обрушился мост
В Приамурье на проходящий товарный поезд обрушился мост. Инцидент произошел утром во вторник. Два пролета моста через главный путь Транссибирской магистрали обрушились на железную дорогу. В это время по путепроводу проезжал грузовик. Водитель получил множественные травмы и был госпитализирован.
Причины обрушения конструкции пока неизвестны. Эксперты называют возможной причиной перегруз пересекающей мост фуры.
На участке Транссиба, где произошел инцидент, приостановлено движение поездов.