Что случилось с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, пропавшим второго октября? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. В Эр-Рияде называют ложной и необоснованной информацию о том, что репортер якобы пропал в консульстве Саудовской Арвии в Стамбуле, что его задержали, или убили. Анкара между тем усиливает давление на Эр-Рияд.
Анкара требует информации о пропавшем журналисте
Анкара требует информации о пропавшем журналисте
"Саудовская Аравия должна доказать, что Хашкаджи покинул генконсульство страны в Стамбуле", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Будапеште.
"Должностные лица консульства не могут отделаться просто словами о том, что он покинул здание дипмиссии... Компетентные власти должны это доказать... Если он ушел, вы должны доказать это снимками и видеозаписью с камер наблюдения", - добавил Эрдоган.
Исчезновение репортера прокомментировал и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Выступая перед журналистами в Белом доме, он сказал:
"Я обеспокоен ситуацией. Надеюсь, в скором времени она разрешится. Прямо сейчас никто ничего точно не знает об этом. Мне не нравится все, что происходит".
Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе пишет статьи для "Вашингтон пост".