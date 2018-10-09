В Лионе обсуждают миграционный кризис

Во французском Лионе на неформальный двухдневный саммит собрались министры внутренних дел шести стран Евросоюза. Гостей встречал премьер министр Франции Эдуард Филипп, который также временно исполняет обязанности главы МВД. Еще до начала встречи, посвященной миграционному кризису, Эдуард Филипп призвал итальянского коллегу Маттео Сальвини подключиться к разработке общеевропейской позиции по этому вопросу.

Эдуард Филипп премьер-министр Франции:

"Если вы политик, вам не дано выбирать коллег. Но вам нужно с ними говорить. Вы могли бы заметить, что я, например, не использую те же слова, тот же вокабуляр, что Маттео Сальвини. Но это не мешает мне высказываться прямо и открыто. Я надеюсь, у нас будет именно такой честный разговор. Я знаю одно: миграционный вопрос невозможно лишить на национальном уровне."

Еще одна тема повестки дня - помощь Испании, ставшей страной, через которую в ЕС прибывает большинство мигрантов. По данным испанских СМИ, Мадрид требует от ЕС предоставить средства Марокко для сдерживания миграционного потока. Примечательно, что в работе европейского саммита принимает участие Абдельуафи Лафтит, министр внутренних дел Марокко.

Сирил Фурнери, euronews :

"Самым обсуждаем стало прибытие в Лион Маттео Сальвини. Его позиция по вопросам миграции, которую глава итальянского МВД пытается навязать коллегам, является для последних фактором раздражения. Одно из недавних громких заявлений Сальвини - угроза закрыть аэропорты, в случае, если Германия в соответствии с Дублинским соглашением, направит в Италию мигрантов. В этой связи стоит отметить отсутствие в Лионе главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, которого на переговорах представляет его заместитель".