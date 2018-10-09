Если завтра теракт...

12 боевиков в поясах смертников, вооруженные автоматами, нападают на зрителей в двух точках. Девятерых удалось обезвредить, но остальные четыре захватили заложников и забаррикадировались вместе с ними в двух помещениях спортивного комплекса. Необходим штурм.

"Более 300 фигурантов находятся на трибунах, а 450 полицейских, жандармов и спасателей проводят операцию на глазах руководителей из разных стран. Франция демонстрирует своё ноу-хау в противодействии террористическим атакам", - передаёт из Лиона корреспондент Euronews.

За происходящим следили главы МВД шести самых густонаселённых стран ЕС - Франции Германии, Великобритании, Испании, Италии и Польши, приехавших накануне в город в междуречье Соны и Роны, чтобы обсудить проблемы иммиграции и борьбы с терроризмом.

Генерал Франсуа Жире руководит на этих учениях действиями жандармерии:

"Вот уже третий год, как мы усиленно работаем над тем, чтобы максимально скоординировать действия всех сил, противостоящих террористам и помогающих людям.Мы часто проводим совместные учения - вот сегодня они проходят в настоящем месте большого скопления людей, эта угроза сейчас весьма актуальна в странах Африки, в Европе, вспомним Барселону - поэтому нам нужно учиться друг у друга, у наших иностранных партнёров тоже есть интересный и полезный опыт".

После нападений в январе 2015 года французская полиция регулярно тренируется в школах, стадионах, на предприятиях и в других местах. На лионском стадионе такие тренинги уже проводились в преддверии ЕВРО-2016.