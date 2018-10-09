Паника, страх и ужас... Эти кадры оказались в распоряжении агентства "Рейтер". На них запечатлен момент удара цунами по индонезийскому городу Палу. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами на острове Сулавеси, произошедших 28 сентября стали свыше двух тысяч человек.
Индонезия: новые видеокадры удара цунами по городу Палу
Индонезия: новые видеокадры удара цунами по городу Палу
По словам официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, ранения получили более 10,6 тыс. местных жителей. Состояние 2,5 тысяч оценивается как тяжелое. Не исключено, что число жертв может возрасти. Крупномасштабные поиски погибших завершатся в 11 октября.
Правительство Индонезии заявило о том, что у страны достаточно персонала для ликвидации последствий стихии. Власти напомнили о том, иностранным неправительственным организациям не разрешено напрямую действовать в пострадавших районах и призвали НПО немедленно отозвать своих сотрудников из зоны природной катастрофы.
Стихия вынудила покинуть родные места свыше 70 тысяч человек. Многие нашли приют во временных центрах размещения пострадавших. Несмотря на тяжелое время, министерство образования Индонезии настояло на том, чтобы ученики вернулись в школы. В Палу устанавливаются палатки, приспособленные для занятий.