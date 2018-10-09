Проблему миграции решают в Лионе

Напряжённость, которой был отмечен первый день встречи министров внутренних дел 6 самых густонаселённых стран Евросоюза, во вторник стала спадать, и взаимные обвинения сменились конструктивными обсуждениями. Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос открыл путь к компромиссу заявлением о том, что "ни одна страна - как внутри, так и вне Евросоюза - не сможет решить проблему миграции единолично. А настроенный воинственно глава итальянского МВД Маттео Сальвини с удовлетворением констатировал "большее понимание", проявленное коллегами к его миграционной политике:

"Очень-очень хорошо. Европа поддерживает нашу миграционную политику, и мы готовимся к совместной миссии в Нигерии - одной из самых проблемных для Италии стран, потому что в последние годы к нам из Нигерии прибыли почти 60 000 мигрантов, а отослать мы смогли всего несколько сотен. Заключить серьёзные и конкретные договорённости с Нигерией при поддержке Еврокомиссии - очень важно для Италии".

"Нам удалось найти общий язык для обсуждения всех этих вопросов, - подтвердил Димитрис Аврамопулос. - А поскольку вы упомянули Италию, я повторю то, что неоднократно уже говорил в прошлом: Италия будет поддержана Евросоюзом, ей будет оказана помощь, потому что она входит в число стран, находящихся на передовой линии, все последние годы принимая на себя основную тяжесть миграционного кризиса".

За несколько месяцев до выборов в Европарламент Евросоюз всё ещё не сформировал единой позиции по вопросу о миграции. Участники встречи в Лионе заверяют, что между ними нет конфронтации, а есть лишь позиции, которые они пытаются сблизить. Но, к примеру, министр внутренних дел Польши заявил, что его страна должна последовать примеру Венгрии и отвергнуть инициированный ООН пакт о миграции, который предполагается одобрить в декабре в Марокко. По его мнению, это лишь подстегнёт нелегальную миграцию.

"Его представляли нежеланным гостем, но в ходе встречи министров шести самых больших стран ЕС притирка в Еврокомиссии в отношении Маттео Сальвини смягчилась, и акцент уже делается в частности на прогресс в сотрудничестве со странами Африки, - передаёт ил Лиона корреспондент Euronews Сирил Фурнери. - Будет ли добрая воля претворена в реальные действия - мы увидим в ближайшие недели и, в частности, на саммите глав государств и правительств стран ЕС в конце октября".