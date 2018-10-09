"Союз МС-10": к запуску готов

На стартовой площадке космодрома "Байконур" во вторник установили ракету "Союз" для отправки 57 экипажа на Международную космическую станцию. Далее установщики провели "вертикализацию", то есть подъём ракеты, и начался завершающий этап подготовки к полёту.

Запуск запланирован на 11 октября (на 11:40 по московскому времени). Ракета доставит на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10" с двумя пассажирами и на борту - российским астронавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом. Для россиянина это будет второй полёт в космос, для американца - первый. По словам директора центра НАСА Марка Гейера, миссия экипажа - в пополнении научных знаний о Земле и об изменениях, которые происходят с человеком в открытом космосе.