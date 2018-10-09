Срочная новость

Срочная новость

мир

Bellingcat: Мишкин - Герой России

Сейчас воспроизводится:

Bellingcat: Мишкин - Герой России

Bellingcat: Мишкин - Герой России
Размер текста Aa Aa

Второй подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери имеет звание Героя России. Об этом заявили представители расследовательской группы Bellingcat на брифинге в британском парламенте. По их данным, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин - 39-летний уроженец села Лойга Архангельской области.

"Это довольно-таки известная личность у себя на родине. Интересно то, что этот населённый пункт находится далеко, добраться до него трудно. Его часто заметает снегом. Поэтому утверждение Мишкина о том, что слякоть в Солсбери помешала ему добраться до собора, кажется смешным", - говорит Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat.

Журналисты утверждают, что Мишкин получил высшую государственную награду РФ в 2014 году, как и его напарник Анатолий Чепига, известный под именем Руслан Боширов.

Кремль отказывается комментировать публикации журналистов, но подчёркивает свою готовность обсуждать эту информацию с британскими властями при наличии официального запроса Лондона.

"Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности и обстоятельствах этого дела и любых других деталях. Никакой информации по официальным каналам до сих пор представлено не было", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Bellingcat установили, что Александр Мишкин, которого Лондон называет одним из исполнителей покушения на Скрипалей, окончил элитную военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и как минимум с 2003 года работал в ГРУ военным врачом, участвовал в секретных операциях в Приднестровье и Украине.