Bellingcat: Мишкин - Герой России

Второй подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери имеет звание Героя России. Об этом заявили представители расследовательской группы Bellingcat на брифинге в британском парламенте. По их данным, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин - 39-летний уроженец села Лойга Архангельской области.

"Это довольно-таки известная личность у себя на родине. Интересно то, что этот населённый пункт находится далеко, добраться до него трудно. Его часто заметает снегом. Поэтому утверждение Мишкина о том, что слякоть в Солсбери помешала ему добраться до собора, кажется смешным", - говорит Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat.

Журналисты утверждают, что Мишкин получил высшую государственную награду РФ в 2014 году, как и его напарник Анатолий Чепига, известный под именем Руслан Боширов.