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Тайны офшорного бизнеса UBS

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Тайны офшорного бизнеса UBS

Тайны офшорного бизнеса UBS
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В Парижском трибунале начался суд по делу о финансовых махинациях UBS. Швейцарский банк обвиняют в создании схемы по уклонению от уплаты налогов для состоятельных французских граждан. Разоблачитель и главный информатор следствия - бывший сотрудник банка Брэдли Биркенфельд. В своей книге он подробно описывает, как UBS "охотился" на потенциальных клиентов - спортсменов, артистов, писателей, управленцев, даже удачливых игроков в лотерею.

Так, по версии следствия, незаконным путём из-под налогообложения Франции было выведено порядка 10 миллиардов евро в период с 2004 по 2012 годы.

"Речь идёт о компании мирового уровня. Она работала по такой схеме: у нее были швейцарские банкиры, которые выходили на определённые рынки, в частности, французские. А что ещё более важно: отделение UBS во Франции помогало в реализации этой схемы банкам офшорной зоны - в Швейцарии", - объясняет сам Биркенфельд.

UBS, в свою очередь, отвергает обвинения. Сторона защиты настаивает: в деле явно не хватает доказательств. В частности, по словам адвокатов, следствию не удалось идентифицировать клиентов, которые якобы воспользовались данными услугами банка.