Тайны офшорного бизнеса UBS

В Парижском трибунале начался суд по делу о финансовых махинациях UBS. Швейцарский банк обвиняют в создании схемы по уклонению от уплаты налогов для состоятельных французских граждан. Разоблачитель и главный информатор следствия - бывший сотрудник банка Брэдли Биркенфельд. В своей книге он подробно описывает, как UBS "охотился" на потенциальных клиентов - спортсменов, артистов, писателей, управленцев, даже удачливых игроков в лотерею.

Так, по версии следствия, незаконным путём из-под налогообложения Франции было выведено порядка 10 миллиардов евро в период с 2004 по 2012 годы.