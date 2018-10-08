Сулавеси: почти 2000 жертв

Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло почти двух тысяч. Власти страны планируют в четверг завершить поисково-спасательную операцию. Между тем пропавшими без вести, по последним данным, числятся свыше пяти тысяч человек.