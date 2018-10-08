Маринова стала четвертым журналистом, убитым в ЕС за последние два года

В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова. Ее тело нашли в субботу в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью ее избили и изнасиловали. Журналистка занималась расследованием коррупционных схем при строительстве государственных инфраструктурных объектов.

Хотя официальный мотив преступления пока не известен, следствие не исключает, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Мариновой.

В этом году Болгария опустилась на 111 место в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". Это самый низкий показатель среди стран ЕС.

Маринова стала четвертым журналистом, убитым в странах Евросоюза с начала 2017 года.

Ян Куцияк, Словакия

REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

Яна Куцияка, 27-летнего словацкого журналиста, и его невесту Мартину Куснирову застрелили в их собственном доме 25 февраля 2018 года.

В материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с мафией.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в стране. В результате в отставку ушли глава словацкого правительства, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который курировал деятельность журналистов.

По данным следствия, заказчиком убийства была 44-летняя женщина, фамилия которой не называется. Местные СМИ утверждают, что она работала переводчицей у словацкого предпринимателя, деятельность которого расследовал Куцияк. Адвокат семьи убитого заявляют, что обвиняемая скорее исполняла функции посредника.

Дафна Каруана Галиция, Мальта

REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Дафна Каруана Галиция, самая известная журналистка Мальты, погибла 16 октября 2017 года в возрасте 53 лет. В ее автомобиле сработало управляемое на расстоянии взрывное устройство.

Галиция расследовала случаи коррупции среди высокопоставленных чиновников, контрабанду энергоресурсов и организованную преступность.

В ходе расследования были задержаны 10 человек, но только троим предъявлены обвинения.

Все обвиняемые - братья Альфред и Джорж Деджорджо и Винсент Мускат отрицают причастность к убийству журналистки.

Ранее они уже попадали в поле зрения полиции. В 2010 году все трое проходили по делу о налете на отделение банка HSBС.

В ходе судебного разбирательства двое судей отстранились от дела.

Ким Валль, Швеция

Шведская журналистка Ким Валль исчезла 10 августа 2017 года во время работы над репортажем о подводной лодке датского изобретателя Питера Мадсена. Ее расчлененное тело нашли в море через 12 дней.

Мадсена обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Точная причина смерти журналистки не была установлена, так как ее тело слишком долго пролежало в воде. Прокуратура считает, что изобретатель задушил жертву или перерезал ей горло.

Мадсен утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и отрицает причастность к расчленению.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у датчанина наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.