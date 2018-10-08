Bellingcat: Петров на самом деле – Мишкин

Британская организация Bellingcat выступила с утверждением, что раскрыла настоящее Александра Петрова – одного из двух россиян, которых британское следствие подозревает в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте этого года.

По версии Bellingcat, настоящее имя Петрова – Александр Мишкин, он родился в 1979 г. в посёлке Лойга Архангельской области, закончил Военно-медицинскую академию, после чего поступил на службу в военную разведку, где и получил агентурное имя Александра Петрова.

Bellingcat публикует изображение внутреннего паспорта, выданного в Санкт-Петербурге в 2001 г. на имя Мишкина Александра Евгеньевича. Авторы публикации также утверждают, что им удалось установить точный адрес проживания Мишкина в Москве и то, что до декабря 2013 г. он неоднократно ездил на Украину и в Приднестровье. По их словам, эту информацию они получили из неких открытых источников и при общении со знакомыми Мишкина.

Подробности своего расследования Bellincat обещает опубликовать во вторник в 13 часов по Гринвичу.