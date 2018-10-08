Собравшиеся в центре Магаса выдвинули очередные требования: они хотят отмены закона о пересмотре границы между Чечней и Ингушетией, а также выноса на республиканский референдум вопроса о передаче территорий.
Ингушетия: новые требования протестующих
Ингушетия: новые требования протестующих
Накануне поддержать протестующих приехал первый президент республики Руслан Аушев. Он заявил, что решения такого рода надо согласовывать "по вайнахскому обычаю, по традиции – со своим народом".
Ингушентия, согласно ратифицированному парламентом соглашению, передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом в обмен на территорию части Надтеречного района.
Договор об этом главами двух субъектов Российской Федерации был подписан 26 сентября.
Сразу же на центральной площади ингушской столицы начались протеста. Спустя несколько дней правительство согласилось на проведение митинга.
Стихийная акция станет "разрешенной" с понедельника и продлится, как сообщается, как минимум до конца текущей недели.