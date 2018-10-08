Почти полтора десятка человек погибли в результате землетрясения, которое было зафиксировано у северного побережья Гаити. Об этом стало известно накануне.
Удар стихии по Гаити: есть жертвы
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Удар стихии по Гаити: есть жертвы
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине почти 12 км.
Сообщается о том, что свыше ста человек получили ранения разной степени тяжести.
Есть информация, что в ночь на понедельник был зафиксирован новый сильный толчок магнитудой 5,2.
Сейчас в районе, на который пришелся удар стихии, идет круглосуточная поисковая операция. Спасатели разбирают завалы в надежде найти под ними выживших людей.