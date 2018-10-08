Греция: мигранты просят ареста

Десятки мигрантов, в основном, из Ирана и Ирака, разбили лагерь на одной из площадей в греческом городе Салоники. Вот уже несколько дней нелегалы ждут, когда же их задержит полиция. Мигранты надеются, что после ареста их зарегистрируют и выдадут им документы, позволяющие оформить запрос на предоставление политического убежища и свободно передвигаться в пределах страны.