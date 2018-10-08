В Варшаве прошла акция протеста против педофилии

Порядка двухсот человек приняли участие в акции протеста в Варшаве против сексуальных надругательств над детьми со стороны католических священников. Официальной статистики о пострадавших в Польше нет. Однако по данным организации, занимающейся помощью жертвам насилия, за последние двадцать лет таких случаев было не менее 56-ти.