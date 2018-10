В Варшаве прошла акция протеста против педофилии

Марек Лисински, ассоциация "Do not be afraid":

"Мы протестуем против пассивной позиции Церкви, которая ничего не предпринимает против тех, кто совершает подобные преступления. Мы ведем борьбу уже долгое время. Но нас просто игнорируют. Заявления епископов только это подтверждают. Они считают, что мы придираемся".

Участница акции: "Церковь - это государство в государстве. И в нашей стране церковь не является субъектом гражданской юрисдикции. Но священники, в конце концов, должны понести ответственность за акты насилия, потому что сам епископат никогда не решит эту проблему".

Демонстранты несли в руках карту страны, на которой черными крестами были отмечены места, где служителей католической церкви обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Под бой барабанов манифестанты зачитали длинный список польских городов с зафиксированными случаями педофилии.