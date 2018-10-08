Юнкер спародировал Терезу Мэй
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал свое выступление в Брюсселе с пародии. Выходу Юнкера на сцену сопутствовала музыка, политик не растерялся и решил передразнить недавний танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй под песню "Dancing queen"на съезде Консервативной партии.
Тогда душевный порыв британского премьера не был по достоинству оценен и тут же стал вирусным в соцсетях. Некоторые пользователи сравнивали телодвижения Мэй с ветряной мельницей и бешеным роботом.