Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обещает закрыть аэропорты, чтобы не принимать беженцев из ФРГ. Это заявление Сальвини сделал после того, как в итальянских СМИ появилась публикация о том, что власти Германии намерены отправлять в Италию тех мигрантов, которые прибыли в ЕС через итальянскую территорию. "Если кто-то в Берлине или Брюсселе рассчитывает спихнуть в Италию несколько десятков мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, они должны знать, что аэропорта для них нет и не будет. Мы закроем воздушные гавани так же, как закрыли морские", - написал Сальвини в своем твиттере.
Сальвини не хочет принимать беженцев из ФРГ
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Сальвини не хочет принимать беженцев из ФРГ
Согласно Дублинскому соглашению, страны-члены ЕС имеют право депортировать нелегальных мигрантов в ту страну, через которую они попали в Евросоюз. Рим считает это несправедливым и хочет изменить соглашение.
В середине сентября министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что договорился с Римом о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-германской границы. Было условлено, что Германия будет высылать в Италию мигрантов, которые уже попросили там убежище. Однако сам договор до сих пор не подписан.