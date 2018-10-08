Срочная новость

Срочная новость

мир

Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве

Сейчас воспроизводится:

Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве

Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве
Размер текста Aa Aa

Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве и других преступлениях. В его отношении проводится проверка Государственного надзорного комитета Китая. Пекин официально подтвердил факт задержания Хунвэя, который также занимает должность замминистра общественной безопасности Китая.

Мэн Хунвэй отбыл в Китай в отпуск 29 сентября и с тех пор не выходил на связь. Прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя.

Супруга Хунвэя перед исчезновением мужа получила от него сообщение, которое она поняла как сигнал о том, что ему грозит опасность. В сообщении содержалось эмодзи с изображением ножа.

Позднее генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.

Исполняющим обязанности главы Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Новый президент будет избран на форуме в Дубае 18-21 ноября.