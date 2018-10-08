Эрдоган в гостях у Орбана

Президент Венгрии Янош Адер принимает прибывшего по его приглашению турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. В повестке визита президента Турции - вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, экономики и безопасности, а в формате отношений Турции и Евросоюза - борьба с терроризмом, нелегальная миграция и региональное сотрудничество.

В рамках визита запланировано присутствие Эрдогана на открытии в Будапеште после реконструкции мавзолея турецкого суфия 16-го века Гюль-Баба-Тюрбе, участие в бизнес-форуме, а также посещение Будапештского турецкого мемориального кладбища.

Венгерская оппозиция осудила заигрывания властей страны с Анкарой: из окон парламента несколько депутатов вывесили портреты своего премьер-министра Виктора Орбана, а также президентов России и Турции с надписью "Диктаторы". Другой плакат намекал на тёплые отношения связывающие Орбана и Эрдогана: венгерский премьер был едва ли не единственным европейским лидером на инаугурации турецкого президента. На совместной пресс-конференции по итогам встречи он подчеркнул значимость развития отношений с Турцией:

"Внешняя политика нашей страны всегда с особым вниманием следила за происходящим в трёх столицах: в Стамбуле (а теперь в Анкаре), в Москве и в Берлине. Потому что то, что происходило в этих трёх державах все последние столетия тем или иным образом отражалось и на Венгрии", - сказал Орбан, отметив, что "стабильность в Турции и ее усилия по прекращению притока мигрантов в Европу имеют решающее значение для безопасности Венгрии". Он призвал Брюссель к "стратегическом сотрудничеству с Анкарой".

Голос протеста против визита Эрдогана в Венгрии звучит на этот раз не так громко: левоцентристы сообщили, что демонстрация, которую они готовились провести в центре столицы, была запрещена. Это может быть первое применение закона об ограничении собраний, вступившее в силу в Венгрии в начале октября и вызвавшее резкое осуждение Брюсселя.

"Эта автостоянка позади меня пуста, потому что устраивать здесь акцию протеста против визита турецкого лидера оппозиции было запрещено. Но там, на дальней улице, собрались протестующие - эта демонстрация разрешена", - передаёт из Будапешта корреспондент Euronews.