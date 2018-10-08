Новый микро-робот, который передвигается по принципу лапок гусеницы, может в недалёком будущем встать на вооружение врачей для доставки лекарств внутри человеческого организма.
"Адресная" доставка препаратов по организму человека
"Адресная" доставка препаратов по организму человека
Как утверждают учёные из Гонконга, за счёт нового способы передвижения крошечное устройство может переносить "груз" тяжелее своей собственной массы и преодолевать препятствия, в 10 раз превышающие его размерами.
Микро-робот был разработан в гонконгском университете "Сити" (City University of Hong Kong), и учёные теперь работают над биоразлагаемой версией для использования в организме человека. Изучаются также возможности разработки роботов различной формы.
Технология использует крошечные магнитные захваты, которые позволяют дистанционно управлять роботом с помощью электромагнитных волн.
"Удивительная несущая способность, эффективный механизм для передвижения и отличная способность преодоления препятствий делают этот микро-робот чрезвычайно подходящим для применения в сложных условиях, как, например, для доставки лекарственных препаратов в определённую точку [организма] через пищеварительный тракт или для проведения медицинского осмотра", - рассказал д-р Чэн Яцзин, доцент кафедры биомедицинской инженерии университета "Сити".
Способность робота переносить на себе грузы, достаточно тяжёлые в сравнении с его собственными размерами, и преодолевать препятствиями делает его пригодным для доставки микроэлементов через кровяную или слизистую систему организма, уточняется в пресс-релизе университета.
"Сложная поверхностная структура и различия в текстуре тканей внутри человеческого организма затрудняют передвижение внутри тела, - добавляет профессор Ван Цзуанькай, специалист отдела сложного приборостроения, - Наш робот-сороконожка демонстрирует впечатляющую производительность на различных поверхностях, а следовательно, имеет отличный потенциал для доставки лекарств внутри организма человека".