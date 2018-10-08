Париж и Ереван простились с Азнавуром

Под звуки традиционной армянской музыки, исполненной на древнем инструменте - дудуке - внесли во внутренний двор Дома инвалидов в Париже гроб с телом Шарля Азнавура, покрытый трехцветным французским флагом. Вслед за ним несли корзину цветов, уложенных в виде армянского флага.

Родившийся в Париже в 1924-м году Шахнур Вахинак Азнавурян был гражданином Франции, но всю жизнь, по его признанию, носил Армению - родину своих предков - в сердце.

"Шарль часто говорил о том, что Франция дала армянам и ему лично. Однако он скромно молчал о том, что Армения дала Франции. Речь даже не о культурном разнообразии, а о судьбах, которые пересеклись, слились воедино и, в итоге, превратились в величие.

Сегодня, благодаря Шарлю Азнавуру есть возможность вспомнить, что мы должны как нация всем тем армянам, которые приехали к нам. Азнавур был послом Армении и ее сыном, который в самую трудную минуту вернулся на родину.

Азнавур будет жить вечно, потому что поэты во Франции не умирают никогда. Анзавур был одной из визитных карточек Франции", - заявил в надгробной речи в присутствии 2 тысяч гостей президент Республики Эммануэль Макрон.