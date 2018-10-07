Дональд Трамп празднует победу

Судья Бретт Кавано принес присягу в качестве нового члена Верховного суда, сообщила пресс-служба Белого дома. Он может приступать к выполнению своих обязанностей незамедлительно. В субботу вечером Кавано на этом посту утвердил Сенат Конгресса с перевесом в два голоса: 50 "за" и 48 "против".