США и КНДР готовы провести вторую встречу на высшем уровне "как можно скорее" - таков главный итог воскресных переговоров госсекретаря Майкла Помпео с Ким Чен Ыном.
США-КНДР: Помпео договорился о втором саммите
США-КНДР: Помпео договорился о втором саммите
Сообщается, что в ходе встречи в Пхеньяне стороны обсудили возможное время и место проведения будущего саммита. В заявлении Госдепартамента также говорится, что лидер КНДР пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж.
Из Пхеньяна глава американской дипломатии отправился в Сеул для встречи с президентом Южной Кореи Ли Мён Баком. По прибытии в южнокорейскую столицу Помпео в "Твиттере" отметил успехи в достижения соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.
Это уже четвертый визит американского госсекретаря в КНДР. В понедельник Помпео отправится в Пекин, где проведет встречи с членами правительства КНР.