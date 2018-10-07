Социал-демократическая партия «Согласие» лидирует на парламентских выборах в Латвии. По официальным данным, движение, которое, как считается, представляет интересы русскоязычных жителей, получает чуть более 20% голосов. Впрочем, лидерство ещё не означает победу:
«Согласие»: лидерство, но пока не победа
«Согласие»: лидерство, но пока не победа
«Исторический опыт говорит нам, что победа на выборах, первое место, наибольшее число голосов всё это ещё не гарантия того, что „Согласие“ сформирует коалицию», — говорит кандидат в премьеры от «Согласия» Вячеслав Домбровский.
Действующий лидер правящей коалиции, Союз «зелёных» и крестьян, оказывается теперь на шестом месте — чуть более 10%, то есть 11 мандатов, а вместе с нынешними партнёрами — почти 28%, то есть шанс сохранить коалицию остаётся:
«Конечно мы будем вести переговоры с партнёрами. Но очевидно, что с таким результатом с инициативами будет выступать гораздо сложнее, чем если бы мы оказались лидерами», — говорит председатель правления «зелёных» Эдгар Таварс.