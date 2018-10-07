«Сенат очень нас подвёл»

До самого последнего момента манифестанты надеялись на победу той стороны, которую они считают правой. Многие из собравшихся — сами жертвы сексуального насилия. Активисты требовали встречи с сенаторами, а после того, как стало известно об их решении, переместились к зданию Верховного суда. Полиция в одном только Вашингтоне задержала 160 человек, а демонстрации проходили во множестве городов.