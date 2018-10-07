Бретт Кавано получил одобрение сената США. Небольшой перевес, 50 голосов «за», 48 «против» отражает, по словам аналитиков, скорее разделение по партиям, чем последствия масштабного скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.
«Есть один ответ — голосуйте!»
«Есть один ответ — голосуйте!»
Седи первых поздравлений — твит президента США. Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшие часы подпишет назначение.
Трамп прямо обвинял оппозицию в организации кампании против своего кандидата: члены Верховного суда назначаются пожизненно, и с приходом Кавано перевес надолго окажется у консерваторов; кроме того, по мнению республиканцев, демократы не могут забыть участия Кавано в подготовке импичмента Билла Клинтона — после скандала с Моникой Левински.
Результаты расследования ФБР в отношении Кавано засекречены; сенаторы, знакомые с досье, говорят, что следователи не нашли доказательств против судьи.
Митч Макконнел, сенатор-республиканец:
«Это прекрасные новости для Америки, важный день для сената. Мы отстояли презумпцию невиновности».
Так или иначе, обвинения в адрес судьи практически разделили страну, и последствия происходящего могут сказаться уже в ближайшее время:
Чак Шумер, сенатор-демократ:
«Я разделяю эту сильную боль с миллионами американцев. Но вот что я скажу своим соотечественникам: ответ на это один — голосуйте».
Через месяц состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Сейчас аналитики высняют, насколько на голоса американцев — в первую очередь американок — повлияют бурные дебаты вокруг Кавано и массовые акции протеста.