Интерпол заявил об отставке своего пропавшего президента

Генеральный секретариат Интерпола сообщил, что получил от пропавшего президента организации Мэна Хунвэя заявление о немедленной отставке. Выборы его преемника назначены на конец ноября, когда состоится конференция Интерпола в Дубае.

Это сообщение появилось после того, как Китай подтвердил задержание Мэна Хунвея, а его супруга Грейс Мэн обнародовала обращение к мировому сообществу на английском и китайском языках с просьбой о помощи. Она рассказала, что её муж ненадолго улетел на родину и успел отправить два sms-сообщения: с обещанием перезвонить и с изображением кинжала — символа угрозы. Это значит, что президент Интерпола находится в опасности, — рассказала Грэйс Мэн.

Мэн Хунвэй занимал пост президента Интерпола около двух лет, до этого он был главой китайского бюро организации. Кроме того, он был заместителем министра национальной безопасности КНР. Через пару дней после заявления о пропаже чиновника в этом ведомстве сообщили, что Мэн Хунвэй стал фигурантом расследования национального антикоррупционного агентства.

В Генеральном секретариате Интерпола подчеркивали, что пропажа президента организации не должна сказаться на работе международной полиции: ведь за повседневную деятельность отвечает генеральный секретарь Юрген Шток.