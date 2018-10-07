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Германия

Рок-концерт как протест ультраправых

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Рок-концерт как протест ультраправых

Рок-концерт как протест ультраправых
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Восемь стражей порядка получили ранения в Германии при разгоне ультраправых активистов, пришедших на рок-концерт под открытым небом в центре города Аполда (федеральная земля Тюрингия). По данным местной полиции, мероприятие носило агрессивный характер, а когда собравшиеся призвали разойтись, они стали бросать в правоохранителей камни и бутылки. Концерт был прерван, а зрителей принудили покинуть площадь, препроводив до автомобилей под эскортом полиции.

В Тюрингии в последние месяцы организованные ультраправыми рок-концерты стали проходить всё чаще. Летом около 6 тысяч неонацистов собрались в маленьком городке Темар. Попытки федерального правительства воспрепятствовать таким сборищам блокируются в Административном суде, решения которого основываются на конституции, гарантирующей свободу собраний.