К выборам в Баварии: ХСС в свободном падении

За неделю до выборов в земельный парламент Баварии Министр внутренних дел ФРГ и лидер ХСС (Христианско-социального союза) Хорст Зеехофер опроверг слухи о потенциальном альянсе с Альтернативой для Германии. Заявление о возможности такого союза сделал ранее заместитель лидера правых популистов Александр Гауланд в интервью немецким СМИ.

Состоялся у Зеехофера и нелёгкий разговор с главой баварского земельного правительства Маркусом Зёдером. Темой обсуждения стал рекордно низкий рейтинг правящей ХСС в преддверии голосования. ПО данным опросов, партия может лишиться около 14 процентов сторонников. Это означает не только потерю абсолютного большинства в земельном парламенте - на горизонте маячит и возможность создания правящей коалиции вообще без участия ХСС.

Либеральной части привычного электората ХСС пришёлся не по вкусу разворот баварской политики вправо. В минувшую среду 20 тысяч человек на улицах Мюнхена протестовали против расширения полномочий полиции и других нововведений. С другой стороны на фоне миграционного кризиса "Альтернатива для Германии", перетягивает на себя часть более радикально настроенных избирателей и имеет все шансы войти в земельный парламент - ландтаг.