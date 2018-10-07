Израиль: нападение в "Баркане" - теракт

Двое израильтян убиты и одна женщина тяжело ранена в результате стрельбы, открытой в воскресенье 23-летним палестинцем в промышленной зоне "Баркан" около крупного еврейского поселения Ариэль на Западном берегу Иордана.

Армия ведет поиски нападавшего, который работал вместе с погибшими, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ. Он охарактеризовал случившееся как "теракт". Погибшие - мужчина и женщина 30-ти лет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сомневается, что совершивший нападение "будет пойман и предан в руки правосудия".

Группировка "Исламский джихад", вторая по численности на палестинских территориях после ХАМАС, назвала нападение "логичным ответом на преступления израильской оккупации". В пятницу трое палестинцев, в том числе 13-летний подросток, погибли в ходе протестов на границе Сектора Газа и еврейского государства.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате четырех сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также наездов автомобилей в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.