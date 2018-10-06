ООН: премия мира за "общечеловеческие ценности"

Как отметила его председатель Берит Райс-Андерсен, премия мира присуждена врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и бывшей жертве исламистов, а сегодня правозащитнице из Ирака Наде Мурад "за их усилия, направленные против использования сексуального насилия как средства ведения войны".

Председатель Евросоюза Дональд Туск, поздравляя в Твиттере лауреатов, отдал дань "мужеству, состраданию и человечности, которые они проявляют в повседневной борьбе".

Решение Нобелевского комитета приветствуют и в лагере беженцев-езидов на севере Ирака близ города Дахук. Многим женщинам здесь близка история Нади Мурад, взятой в сексуальное рабство в августе 2014 года и в течение трех месяцев подвергавшийся насилию в Мосуле, пока ей не удалось бежать.

"Наша жизнь при "Исламском государстве" была пыткой, - рассказывает Джамила Хедр Мурад, - и хотя с тех пор, как нас освободили, мы живем в лагерях и нам приходится нелегко, я очень, очень рада за Надю!"

В Букаву - городе на востоке Демократической республики Конго, где находится больница Дениса Муквеге, радости тоже не было предела.

"Его работа в больнице Панзи - это служение людям, - говорит пациентка, пожелавшая остаться неназванной, - он мне как отец! Когда я родила ребенка, он устроил его в школу, оплатил его обучение, сейчас мой сын идет в университет".

Свою награду доктор Муквеге, лауреат правозащитных премий имени Улофа Пальме и Европарламента имени Андрея Сахарова, посвятил женщинам, которые становятся жертвами военных конфликтов в самых разных точках планеты, а также тем, кто ежедневно страдает от насилия.