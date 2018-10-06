В Барселоне на 86-м году жизни скончалась оперная певица Монтсеррат Кабалье. Последние несколько недель она провела в больнице.
Скончалась Монтсеррат Кабалье
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Скончалась Монтсеррат Кабалье
Всемирная слава к исполнительнице пришла в 1965 году, когда она вышла на замену на сцене нью-йоркского «Карнеги-холла». С тех пор она стала одной из самых знаменитых певиц в истории.
В Советский Союз и Россию Кабалье приезжала неоднократно, в первый раз — в 1974 году, а в последний — в июне этого года, в рамках турне, посвящённого её 85-летию.
Прощание с Монстеррат Кабалье состоится в воскресенье, похороны — в понедельник.