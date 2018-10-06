Явка избирателей на выборах в Сейм Латвии в 16.00 по местному времени составила 39 %, сообщили в Центризбиркоме страны.
Латвия: удивят ли популисты?
Латвия: удивят ли популисты?
На 100 мест в парламенте претендуют 16 партий и политических объединений. Согласно последним предвыборным соцопросам, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у семи из них. В тройке фаворитов предвыборной гонки: оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения, Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение "Все для Латвии".
"Я голосую за молодежь, в нашей стране должны наступить перемены, в политике не должно быть стариков”, - говорит этот житель Риги.
"Я на самом деле тоже голосовала за изменения, свежим силам следует включиться в эту большую игру”, - добавляет еще одна жительница латвийской столицы.
В избирательные списки внесены полтора миллиона человек из почти двухмиллионного населения. На 100 мест в Сейме претендовали 1461 кандидат.
"Полулисты могут нарушить привычный расклад сил на политической сцене Латвии, - передает из Риги наш специальный корреспондент Янис Лайзанс, - результат партии "Кому принадлежит государство?" предсказать не берется никто".