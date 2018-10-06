Сенат США согласовал назначение судьи Кавано в Верховный суд

Сенат США согласовал кандидатуру судьи Бретта Кавано в Верховный суд. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против — 48. Это решение было принято после серии напряжённых парламентских дебатов и на фоне акций протеста, которые обострились из-за обвинений в адрес Кавано в причастности к преступлениям сексуального характера. Одна из предполагаемых потерпевших заявила в ходе слушаний в Сенате, что ещё будучи подростком он участвовал в групповом изнасиловании.