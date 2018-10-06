Сенат США согласовал кандидатуру судьи Бретта Кавано в Верховный суд. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против — 48. Это решение было принято после серии напряжённых парламентских дебатов и на фоне акций протеста, которые обострились из-за обвинений в адрес Кавано в причастности к преступлениям сексуального характера. Одна из предполагаемых потерпевших заявила в ходе слушаний в Сенате, что ещё будучи подростком он участвовал в групповом изнасиловании.
Сенат США согласовал назначение судьи Кавано в Верховный суд
Сенат США согласовал назначение судьи Кавано в Верховный суд
Кавано все обвинения отвергает. Республиканская партия обвиняет его противников в развязывании недостойной кампании с целью не допустить назначения судьи, известного своими консервативными взглядами.
Дело Кавано расследовало ФБР, однако результаты этого разбирательства засекречены. Сенаторы, знакомые с досье, говорят, что следователи не нашли подтверждений информации о причастности судьи к преступлениям сексуального характера.
Решающее голосование по кандидатуре Кавано сопровождалось массовой акцией протеста в Вашингтоне. Демонстранты обещают не забыть о скандале с его участием и требуют отправить судью вместо Верховного суда за решётку.
Протесты проходили и в здании Конгресса. С началом голосования зрители несколько раз начинали скандировать лозунги против назначения Кавано, работу палаты приходилось прерывать, вице-президент США Майк Пенс неоднократно отдавал распоряжения охране навести порядок.
Президент США Дональд Трамп, который выдвигал кандидатуру Кавано, приветствовал решение Сената. Он обещал не медлить с организацией церемонии присяги нового судьи Верховного суда