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Газа

Сектор Газа: стрельба на границе

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Сектор Газа: стрельба на границе

Сектор Газа: стрельба на границе
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В пятницу трое палестинцев погибли на границе Сектора Газа в ходе массовых акций протеста у забора, отделяющего палестинскую территорию от Израиля. Число пострадавших, согласно палестинским источникам, превышает 370 человек.

Массовые беспорядки и стычки на границе не прекращаются уже полгода: в конце марта был объявлен «Марш возвращения»: активисты пытаются прорваться на территорию Израиля, что пограничники пресекают использованием как слезоточивого газа, так и боевого оружия.

По пятницам после традиционной молитвы стычки приобретают наиболее ожесточённый характер.

Обе стороны обмениваются чрезвычайно резкими заявлениями. Так, в пятницу в Израиле пообещали жёстко реагировать на любые проявления агрессии с палестинской стороны. В свою очередь в руководстве движения ХАМАС заявили о готовности привлечь к акциям еще больше жителей Сектора Газа.