Интерпол ищет своего президента в Китае

Интерпол официально запросил у Китая разъяснений о судьбе президента международной полицейской организации Мэна Хунвея. О пропаже чиновника из КНР заявила его супруга: он неделю назад улетел на родину и не вернулся во Францию.Газета South China Morning Post пишет со ссылкой на свои источники, что его задержали для допроса. В штаб-квартире полицейской организации сообщили euronews, что уже обратились за разъяснениями к властям Китая и теперь ожидают официального ответа, чтобы удостовериться, всё ли в порядке с президентом Интерпола.