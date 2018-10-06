Интерпол официально запросил у Китая разъяснений о судьбе президента международной полицейской организации Мэна Хунвея. О пропаже чиновника из КНР заявила его супруга: он неделю назад улетел на родину и не вернулся во Францию.Газета South China Morning Post пишет со ссылкой на свои источники, что его задержали для допроса. В штаб-квартире полицейской организации сообщили euronews, что уже обратились за разъяснениями к властям Китая и теперь ожидают официального ответа, чтобы удостовериться, всё ли в порядке с президентом Интерпола.
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Интерпол ищет своего президента в Китае
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Интерпол ищет своего президента в Китае
Мэн Хунвэй был назначен на пост президента Интерпола два года назад, до этого он возглавлял китайское бюро организации и был заместителем министра общественной безопасности КНР. В Генеральном секретариате Интерпола подчёркивают, что отсутствие президента не должно сказаться на работе международной полиции, ведь за её повседневную деятельность отвечает генеральный секретарь Юрген Шток.