Все силы бросили в битву за голоса неопределившихся избирателей кандидаты на пост президента. Официально предвыборная кампания в Бразилии завершилась в четверг вечером, но в социальных сетях агитация не прекращалась.
Битва за неопределившихся
Битва за неопределившихся
Жаир Болсонару, кандидат от Социал-либеральной партии, в конце предвыборной гонки укрепил лидерство, свидетельствует последний опубликованный соцопрос. В первом туре за него готовы отдать голоса 36,7% избирателей.
На втором месте - кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, заменивший Лулу да Силву, которого поддерживают 24 % внесенных в списки бразильцев. В субботу он принял участие в марше в городе Фейра-ди-Сантана штата Баия, поскольку избирательное законодательство не запрещает публичного появления кандидатов накануне голосования.
Третью строчку в рейтинге симпатий бразильских избирателей занимает левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской парти (9,9 %). Есл в первом туре победитель не определится, второй тур состоится 28 октября.