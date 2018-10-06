В Ереване и Париже простились с Азнавуром

Шествие со свечами в память о Шарле Азнавуре состоялось в пятницу в Ереване. С наступлением темноты жители армянской столицы поднялись по лестнице, ведущей от центральной площади города, носящей имя великого шансонье, к его дому-музею. В течение дня люди приносили цветы и свечи на площадь, где на специально установленном экране шла прямая трансляция с церемонии прощания в Париже, а затем показали фильм о знаменитом певце. Эта суббота была объявлена в стране днем национального траура.

Накануне в Париже состоялась общенациональная церемония прощания с певцом и композитором. Под звуки традиционной армянской музыки, исполненной на древнем инструменте - дудуке - внесли во внутренний двор Дома инвалидов гроб с телом Шарля Азнавура, покрытый трехцветным французским флагом.

Родившийся в Париже в 1924 году Шахнур Вахинак Азнавурян был гражданином Франции, но всю жизнь, по его признанию, носил Армению в своем сердце. "Шарль Азнавур - естественным образом и по единодушному мнению - стал лицом Франции," - заявил в надгробной речи в присутствии 2 тысяч гостей президент Республики Эммануэль Макрон.

"Каждый армянин воспринимает его как близкого родственника, он вернул нам национальную гордость", - заявил в свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В субботу утром в армянской церкви Святого Иоанна Крестителя в Париже прошла панихида по Азнавуру. В ней принял участие ближний круг. Затем исполнитель был предан земле на кладбище в местечке Монфор л'Амори, где покоятся его родители и один из сыновей.