Товарооборот между Россией и Индией может превысить 30 миллиардов долларов уже до установленного срока — 2025 года. Об этом заявлено по итогам визита российского президента Владимира Путина. С индийским премьером Нарендрой Моди он, как сообщается, обсудил самые разные вопросы политического, экономического и социального сотрудничества.
Несмотря на санкции: Индия покупает С-400
Несмотря на санкции: Индия покупает С-400
Одна из самых масштабных областей сотрудничества — мирный атом, строительство АЭС Куданкулам.
Однако больше всего внимания привлёк контракт на поставку зенитных комплексов С-400.
«Взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества не ограничено только поставками российских вооружений. Нашими странами налажена совместная разработка и производство современной продукции военного назначения. Ведётся работа по повышению боеготовности вооружённых сил».
По данным СМИ, речь идёт о пяти зенитно-ракетных полках — общей стоимостью более пяти миллиардов долларов.
Индия приняла решение, несмотря на угрозу санкций со стороны США — которые в определённых случаях касаются и стран, закупающих российское оружие. В конце сентября такие санкции были введены против китайских оборонных структур: Пекин купил у Москвы те же С-400 и истребители Су-35.