Конституционный суд республики Ингушетия настаивает на референдуме по поводу административной границы с Чечнёй. Этот вопрос вызвал многотысячные манифестации, накануне силовикам пришлось стрелять в воздух, чтобы остудить пыл собравшихся.
Беспорядки из-за границы
Беспорядки из-за границы
В советское время существовала единая Чечено-Ингушская АССР. После распада Союза границы между новыми республиками были очерчены в 1993 году президентами Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, однако эта договорённость до сих так и не была официально утверждена.
Неделю назад Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали документ, утверждающий действующую границу, за небольшими изменениями.
Однако ряд жителей Ингушетии считают её несправедливой, а по слухам, должны были последовать и новые уступки с ингушской стороны.
При этом ряд аналитиков говорят о провокациях и намеренном разжигании беспорядков — включая возможное вмешательство зарубежных спецслужб.