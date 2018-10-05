Лауреаты премии мира: кто они?

Нобелевскую премию мира в этом году разделили конголезский врач Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад за борьбу с использованием сексуального насилия в качестве оружия войны.

На протяжении 10 лет 59-летний Муквеге входил в список номинантов на премию.

В 2008 году Муквеге был удостоен премии ООН в области прав человека, а в 2014 году он стал лауреатом присуждаемой Европарламентом премии имени Сахарова "За свободу мысли".

В октябре 2012 года на него было совершено покушение, в результате которого погиб его телохранитель, после этого врачу пришлось уехать в Европу, он вернулся на родину только в 2013 году. В том же году он был удостоен премии "За целесообразное жизнеобеспечение" за "бесстрашную работу по лечению женщин, переживших насилие во время конфликтов". Данная награда, которую ежегодно вручают частным лицам и организациям в шведском парламенте, называют "альтернативной Нобелевской премией".

Специалист в области гинекологии работает с женщинами, подвергшимися насилию.

"Если посчитать миллионы смертей и сотни тысяч изнасилованных женщин - такие цифры нельзя игнорировать. Мы не можем больше заниматься подсчетами этой ужасающей статистики, мы должны докапываться до правды и отдать виновных в руки правосудия. Мир должен провести красную черту и заявить, что в вооруженных конфликтах женщин нельзя использовать в качестве поля битвы, и если кто-нибудь нарушит это правило - он должен быть немедленно изолирован от общества", - говорит Муквеге.

Иракская правозащитница Надя Мурад - 24-летняя иракская правозащитница езидского происхождения. Она родилась в 1993 году недалеко от города Синджар на севере Ирака в регионе проживания езидов. После захвата региона боевиками ИГ она вместе с группой женщин попала в сексуальное рабство. Террористы удерживали ее в иракском Мосуле, откуда Надя предприняла неудачную попытку побега, за что ее подвергли пыткам. В 2014 году она смогла сбежать из плена и переправиться с другими беженцами в Германию, где проживает и сегодня, и занялась правозащитной деятельностью.

Надя Мурад является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, была удостоена в 2016 году премии Вацлава Гавела по правам человека, а также премии Андрея Сахарова за свободу мысли. Журнал Time также включил ее в список ста самых влиятельных людей мира в 2016 году.

"Моя мечта, чтобы такие меньшинства как изиды и христиане в Ираке, Сирии и в регионе в целом были защищены и не исчезали. Цель Исламского государства - истребить эти небольшие сообщества. Я борюсь за то, чтобы не допустить этого и сохранить жизнь людям независимо от их цвета кожи, религии или национальности. Люди должны уважать их такими, какие они есть", - заявляет Мурад.